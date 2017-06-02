Путин призвал Запад объединиться против терроризма в Сирии

2017-06-02 19:44 | www.trend.az | 3

Президент России Владимир Путин, говоря о борьбе с терроризмом в Сирии, призвал объединить усилия против реальных угроз, а не заниматься "перетягиванием каната", передает РИА Новости.

"Нам лучше не строить таких предположений и не перетягивать нам канат, а лучше объединять усилия против реальных угроз, реальных. Мы знаем хорошо, что это такое", - сказал Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня.