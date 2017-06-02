Азербайджанская компания откроет под Астраханью завод электродвигателей

2017-06-02 20:00 | www.trend.az | 3

Азербайджанская компания "Атеф-русс" стала первым иностранным инвестором в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Лотос" в Астраханской области: в 2018 году компания откроет в регионе завод по производству электродвигателей, сообщил в пятницу ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор региона Александр Жилкин.

"Компания "Атеф-русс" из Азербайджана первой получила статус резидента в ОЭЗ "Лотос". Они уже зашли на площадку и приступили к строительству завода по производству электродвигателей и электрических составляющих, которые уже представлены на российском рынке, и они востребованы. В России подобных двигателей нет, и это уже будет российское предприятие. Планируется завершить этот проект к середине следующего года", - сказал он.

Проект предполагает создание силовых трансформаторов, которые производят масляные и сухие трансформаторы различных типов. Планируемый годовой объем выпуска - до двух тысяч комплектов трансформаторов и электрощитового оборудования (порядка 3,6 тысячи тонн) электрооборудования.

Астраханский губернатор также отметил, что "подписано шесть соглашений с российскими и зарубежными компаниями, но когда они получат статус резидента, мы о них расскажем". "До конца года планируется, что статус резидентов в ОЭЗ получат около 10 российских и зарубежных компаний", - подчеркнул Жилкин.

ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 1 по 3 июня. В этом году мероприятия форума объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике".