Утвержден План мероприятий в связи с повышением благоприятности бизнес-среды

2017-06-02 21:13 | www.apa.az | 2

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении "Плана мероприятий по исполнению распоряжения Президента Азербайджана "О дополнительных мерах по повышению благоприятности бизнес-среды в Азербайджанской Республике и дальнейшему улучшению позиции страны в международных рейтингах" от 13 июля 2016 года".

По сообщению АПА, согласно распоряжению, созданной в соответствии с распоряжением от 13 июля 2016 года комиссии поручено координировать исполнение утвержденного Плана мероприятий и раз в год информировать президента Азербайджана о ходе исполнения.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.