Ильхам Алиев утвердил план по улучшению бизнес-среды

2017-06-02 21:23 | www.oxu.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении «Плана мероприятий по исполнению распоряжения Президента Азербайджана «О дополнительных мерах по повышению благоприятности бизнес-среды в Азербайджанской Республике и дальнейшему улучшению позиции страны в международных рейтингах» от 13 июля 2016 года».

Как передает Oxu.Az, согласно распоряжению, созданной в соответствии с распоряжением от 13 июля 2016 года комиссии поручено координировать исполнение утвержденного Плана мероприятий и раз в год информировать президента Азербайджана о ходе исполнения.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

С.Б.

