Фонд Блумберга готов оплатить $14 млн взноса США в соглашение по климату

2017-06-02 20:55 | www.trend.az | 3

Фонд бывшего мэра Нью-Йорка миллиардера Майкла Блумберга готов передать ООН 14 миллионов долларов для реализации Парижского соглашения по климату, сумма эквивалентна взносу, который США должны были внести в случае участия в программе, передает РИА Новости со ссылкой на издание New York Times.

Сам миллиардер заявил, что с просьбой принять частные средства к ООН намерена обратиться группа американских активистов. В нее вошли мэры 30 городов США, три губернатора, более 80 руководителей университетов и свыше ста компаний. В частности, речь идет о мэрах Атланты и Лос-Анджелеса.

"Мы собираемся сделать все, что сделала бы Америка, если бы не вышла из соглашения", - заявил Блумберг, который является послом ООН по вопросам климата.

Кристиана Фигерес, которая занимала пост исполнительного секретаря Рамочной конвенции ООН об изменении климата, заявила газете, что пока не существует механизма принятия негосударственных образований в состав участников Парижского соглашения, но инициатива активистов может быть включена в последующие доклады о прогрессе в реализации договоренностей.

Ранее президент США Дональд Трамп озвучил решение выйти из соглашения, так как оно было "крайне нечестным" по отношению к США и могло нанести ущерб их экономическим интересам, обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай. Вместо Парижского президент предложил заключить новое соглашение, которое, по его словам, будет более справедливым по отношению к первой экономике мира.