Президент Ильхам Алиев утвердил План мероприятий в связи с повышением благоприятности бизнес-среды
2017-06-02 20:59 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об утверждении "Плана мероприятий по исполнению распоряжения Президента Азербайджана "О дополнительных мерах по повышению благоприятности бизнес-среды в Азербайджанской Республике и дальнейшему улучшению позиции страны в международных рейтингах" от 13 июля 2016 года".
Согласно распоряжению, комиссии, созданной в соответствии с распоряжением от 13 июля 2016 года, поручено координировать исполнение утвержденного Плана мероприятий и раз в год информировать Президента Азербайджана о ходе исполнения; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.