Президент Ильхам Алиев утвердил План мероприятий в связи с повышением благоприятности бизнес-среды

2017-06-02 20:59 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об утверждении "Плана мероприятий по исполнению распоряжения Президента Азербайджана "О дополнительных мерах по повышению благоприятности бизнес-среды в Азербайджанской Республике и дальнейшему улучшению позиции страны в международных рейтингах" от 13 июля 2016 года".

Согласно распоряжению, комиссии, созданной в соответствии с распоряжением от 13 июля 2016 года, поручено координировать исполнение утвержденного Плана мероприятий и раз в год информировать Президента Азербайджана о ходе исполнения; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.