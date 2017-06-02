США хотят возобновить диалог с Россией по стратегической стабильности

2017-06-02 22:09 | www.apa.az | 3

Вашингтон хочет возобновить диалог с Россией по стратегической стабильности.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил специальный помощник президента США Кристофер Форд.

«Мы бы хотели возобновить, а фактически привести в порядок процесс диалога с Россией по стратегической стабильности», - сказал он. По словам Форда, «это поможет, как мы надеемся, добиться лучшего понимания» того, на какой позиции по широкому кругу вопросов находятся стороны.