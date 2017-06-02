Турция готова к сотрудничеству с США и Россией против ИГИЛ

2017-06-02 22:44 | www.trend.az | 3

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита 16 мая в Вашингтон обозначил четкую позицию Анкары о недопустимости поставок вооружения террористам РПК на север Сирии, сообщил глава пресс-службы президента Турции Ибрагим Калын, передает Анадолу.

По его словам, поставки американского вооружения террористам – проблема, которая досталась Трампу в наследство от администрации Обамы.

«Мы предложили альтернативный и вполне реализуемый план. Этот план предполагает подготовку 12-13 тысяч бойцов Сирийской освободительной армии (СОА), к которым могли бы подключиться еще 8 тысяч сирийских арабов, входящих ныне в состав так называемых Демократических сил Сирии. При поддержке Международной коалиции по борьбе с ИГИЛ успех операции по освобождению Ракки был бы обеспечен», - указал Калын.

Пресс-секретарь президента напомнил, что администрация Обамы принципиально отвергала все инициативы Турции по Сирии. «Ошибки, нерешительность и затягивание времени со стороны США и привели к действующему табло в Сирии», - констатировал он.

«Еще 2,5 года назад в Сирии не было террористов ИГИЛ, а 2 года назад в Сирии не было Ирана и России. Были лишь оппозиция и режим Башара Асада. Когда Асад начал применять химическое оружие, Обама назвал это – «красной чертой», через которую не должны переступить стороны конфликта. Однако химоружие было применено в 2013 году в Восточной Гуте, и США промолчали», - констатировал Калын.

Пресс-секретарь главы государства сказал, что силы, участвующие ныне в операциях против ИГИЛ в Сирии и Ираке несут серьезные потери. 60-70% процентов иракского Мосула очищено от ИГИЛ, но армия Ирака несет очевидные потери.

«Турция продолжит сотрудничество с США против террористов ИГИЛ, также как это делает совместно с Россией», - отметил Калын.

Он также привлек внимание к сообщениям об открытии террористами коридора для выхода боевиков ИГИЛ из сирийской Ракки. «Этот вопрос на данный момент изучается разведслужбами Турции», - подчеркнул Калын.