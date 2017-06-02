В адрес Президента Азербайджана продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики
2017-06-02 23:40 | www.trend.az | 2
БАКУ /Trend/ - Президент Вьетнама поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики.
"Для меня высокая честь от имени Вьетнамского государства и от себя лично передать Вашему превосходительству поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.
Рад видеть достижение Азербайджаном под Вашим руководством больших успехов в экономической сфере, повышение благосостояния Вашего народа и укрепление позиций Вашей страны на международной арене.
Укрепление дружественных отношений между нашими странами открывает обеим сторонам новые возможности сотрудничества в различных сферах. Уверен, что благодаря политической воле руководства обоих государств традиционные отношения сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом будут развиваться и еще более углубляться во всех областях, в частности, в торгово-экономической и инвестиционной сферах, на благо двух стран и внесут вклад в дело мира, стабильности и сотрудничества в мире и регионе.
Желаю Азербайджану прогресса, а народу Азербайджана – счастья.
Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья, счастья и еще больших успехов на высшем государственном посту", - говорится в поздравлении.
Султан Брунея Хаджи Хассанал Болкиах поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики.
"Рад передать Вам, Правительству и народу Азербайджана сердечные поздравления по случаю Дня Республики.
Высоко оцениваю дружбу между нашими странами и с нетерпением ожидаю дальнейшего укрепления сотрудничества.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья. Прошу принять самые добрые пожелания в священный месяц Рамазан", - говорится в поздравлении.