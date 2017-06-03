В Германии приостановили рок-фестиваль из-за угрозы теракта
2017-06-03 00:23 | www.oxu.az | 2
В Германии приостановлен музыкальный фестиваль Rock am Ring из-за террористической угрозы.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщили организаторы фестиваля в фейсбуке.
«Из-за террористической угрозы полиция сообщила нам, что вынуждена прервать фестиваль. Мы просим всех посетителей фестиваля спокойно направиться к выходу», — заявили организаторы. Они также выразили надежду, что фестиваль продолжится в субботу.
На фестивале, который проходит в Нюрнберге, присутствуют около 87 тысяч человек, пишет Deutsche Welle.