Совбез ООН расширил санкционный список в отношении КНДР

2017-06-03 00:56 | www.apa.az | 3

Совет безопасности ООН расширил санкционный список, действующий в отношении КНДР.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, соответствующая резолюция, подготовленная США, была принята единогласно в пятницу.

Документ включает в санкционный список СБ ООН ряд организаций и частных лиц, которые причастны к деятельности в интересах Северной Кореи за рубежом.

В последнее время Пхеньян активно ведет ракетные испытания. Последнее было проведено в понедельник.