"Имя": яркий и искрометный спектакль на сцене Центра Гейдара Алиева (ФОТО)

2017-06-03 01:22 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Профессионалы высочайшего класса, звезды первой величины, постановки только по тем пьесам, которые находят отклик в сердцах современного зрителя. Все это главные принципы театра "Ателье" ("Независимый театральный проект") - крупнейшего частного театра России. Он основан, нашим соотечественником, продюсером Эльшаном Мамедовым в 1993 году. "Ателье" - авторский театр, где авторство идей принадлежит продюсеру, который сам выбирает пьесу для постановки, приглашает режиссера, художника, собирает актеров - создает именно ту команду, которая оптимально может воплотить его проект.

Впервые в столице Азербайджана, в Центре Гейдара Алиева, российский театр "Ателье" выступил с постановкой "Имя".

Авторами известной пьесы "Имя" являются французские драматурги Александр де Ла Пательер и Матье Делапорт. У пьесы - очень удачная судьба. Премьера одноименного спектакля на основе произведения, состоялась в 2010 году в Театре Эдуарда VII в Париже, и пьеса на этой сцене была сыграна 243 раза! В течение последующих двух недель после премьеры право на постановку пьесы приобрели престижные театры большинства европейских стран, а также Израиля, стран Латинской Америки и США. В 2012 году произведение было экранизировано под одноименным названием, и в 2013 году во Франции было удостоено двух номинаций кинопремии "Сезар". Премьера спектакля "Имя" в театре "Ателье" состоялась 31 января 2016 года.

Спектакль "Имя" бакинской публики представил звездный актерский состав - Мария Куликова, Георгий Дронов, Константин Юшкевич, Мария Рыщенкова и Антон Эльдаров. С творчеством артистов зрители хорошо знакомы по кино и сериалам, и поэтому публики было очень интересно увидеть их работу именно на сцене.

Сюжет интригует уже с самого начала, когда на сцене появляется огромный говорящий плюшевый медведь, ну, а потом, конечно, любовь, интриги, скандалы и выяснения отношений… Действия постановки словно "списаны с жизни". История разворачивается вокруг рядовой ситуации, когда члены семьи выбирают имя для младенца. Казалось все просто, но не тут-то было…

Вот, семейная чета Маргарита (Мария Куликова) и Леонид (Георгий Дронов) принимают у себя в гостях друга детства Евгения (Антон Эльдаров), брата хозяйки дома - Андрея (Константин Юшкевич) и его супругу Анну (Мария Рыщенкова). Дружная компания, теплый вечер, вкусная еда, что может быть лучше. Собрались за ужином родные люди, стали выбирать имя будущему ребенку Андрея и Анны. Но, невинная шутка меняет весь уклад вечера. И вот уже в ход пошли упреки, оскорбления, укоры, нахлынули юношеские воспоминания, а вместе с ними и обиды. Все это перетекает в ругань, крики, слезы, драку.

На самом деле за спором об имени стоит что-то еще. И это тайна. И она по всем законам театра и жизни обязательно будет раскрыта!

Содержание пьесы, диалоги и вообще все происходящее настолько неожиданны, что совершено невозможно предугадать, каким будет финал, что делает просмотр еще более захватывающим и увлекательным. "Имя", это сплетение историй героев, где легко, динамично, с юмором, а иногда и дерзко показана современная действительность. Это история для всех и про каждого.

"Имя" - непринужденная комедия о жизни обычных людей, где каждому есть что сказать, и о чем промолчать, это комедия отношений. На первый взгляд легкий сюжет, но он таит в себе глубокий смысл, заставляя задуматься о взаимоотношениях между людьми. Отдельного внимания заслуживают декорации, где очень много интересных деталей – кубики с буквами, с помощью которых можно "собрать" имя, sms-сообщения от маленькой девочки, которые появляются на стене.

Великолепная игра всех актеров, харизматичные образы, искрометные шутки не дают публике отвлечься от сюжета. Колкие реплики героев и комические ситуации – зрители смеялись в полный голос. В ходе спектакля в зале постоянно раздавались аплодисменты, что означало только одно – постановка пришлась по душе! Игра артистов заслуживает самых высоких похвал, все было выразительно, ярко и убедительно.

Спектакль завершился также оригинально, как и начался, за всем, что происходило на сцене зрители следили на одном дыхании. Эмоции переполняли публику, и свой восторг они выражали бурными аплодисментами и криками "Браво!".

Отметим, что режиссером-постановщиком спектакля "Имя", который представит театр "Ателье", является Дайнюс Казлаускас.

(Автор: Джани Бабаева)