В немецком Нюрбурге эвакуировали 80 тысяч человек с рок-фестиваля

2017-06-03 02:05 | www.trend.az | 3

Общее число эвакуированных посетителей фестиваля Rock am Ring в немецком Нюрбурге (земля Рейнланд-Пфальц) превысило 80 тысяч, передает РИА Новости со ссылкой на издание Telegraph.

Ранее организаторы фестиваля сообщали что полиция эвакуирует посетителей Rock am Ring из-за сообщения о террористической угрозе. Они выразили надежду, что завтра фестиваль продолжит свою работу.

В фестивале принимают участие известные рок-группы Rammstein и Simple Plan, а также экс-вокалист манчестерской группы Oasis Лиам Галлахер, который организовал сольный концерт в поддержку семей жертв теракта, произошедшего вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена".