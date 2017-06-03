В Мексике из-за тропического шторма погибли три человека

2017-06-03 02:27 | www.apa.az | 3

Три человека стали жертвами прохождения тропического шторма "Беатрис" по территории Мексики.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, погибли две женщины и один мальчик. Еще один человек считается пропавшим без вести.

"Беатрис", обрушившийся на Оахаку в четверг вечером, привел к значительным разрушениям дорожной инфраструктуры и мостов, оставив без связи с "большой землей" тысячи людей. По данным властей штата, урон нанесен имуществу примерно 300 человек.