В Латвии начинаются учения НАТО

2017-06-03 03:23 | www.apa.az | 2

Международные учения НАТО Saber Strike, в которых примут участие более 2 тысяч военных из восьми стран, стартуют в Латвии в субботу и продлятся до 15 июня.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, в этом году в них будут участвовать военнослужащие из Латвии, Литвы, Италии, Норвегии, Великобритании, Польши, Словакии и США.

Как отмечало минобороны Латвии, цель учений - совершенствование региональной стабильности и безопасности, укрепление эффективности партнеров и улучшение взаимодействия между вооруженными силами стран-членов НАТО.

В последний раз международные учения НАТО в Латвии проходили с 17 по 30 апреля 2017 года. В учениях под названием Summer Shield XIV принимали участие более 1,2 тысячи военнослужащих из Латвии, США, Болгарии, Эстонии, Канады, Литвы, Великобритании, Люксембурга, Румынии, Словакии, Германии и Швеции.