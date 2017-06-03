Хакеры, вмешавшиеся в американские выборы, могли быть откуда угодно - Путин

2017-06-03 03:51 | www.trend.az | 3

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC, говоря вмешательстве в выборы в США, заявил, что хакеры, которых на Западе называют российскими, могли быть из Соединенных Штатов, но "ловко и профессионально перевели стрелку", передает РИА Новости.

"Хакеры могут быть где угодно. Они могут быть в России, в Азии, даже в Америке, в Латинской Америке. Это могут быть хакеры, кстати сказать, в Соединенных Штатах, которые очень ловко и профессионально перевели стрелку на Россию. Вы не можете такое допустить? В ходе острой политической борьбы? Я могу", - заявил российский лидер.

Обвинения в адрес "российских хакеров", якобы вмешивающихся в ход выборов, периодически звучат из уст западных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства. С подобными заявлениями выступали, в частности, представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также избранный президент Франции Эммануэль Макрон.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.