В Бельгии арестован подозреваемый в причастности к парижским терактам

2017-06-03 04:21 | www.apa.az | 3

В Бельгии арестован подозреваемый в причастности к парижским терактам 30-летний Ясин Атар.

Как передает АПА, об этом сообщает телеканал RTBF.

Уточняется, что его подозревают в руководстве террористической группировкой.

По данным телеканала, Атар является младшим братом Усамы Атара, которого подозревают в организации и спонсорстве терактов в Париже и Брюсселе.

Ранее в Бельгии в ходе спецоперации пять человек были задержаны по подозрению в терроризме.