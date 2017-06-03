Два сотрудника рок-фестиваля Rock am Ring задержаны по делу о подготовке теракта

2017-06-03 04:45 | www.apa.az | 1

Правоохранительные органы ФРГ задержали двоих сотрудников фирмы, обслуживающей известный рок-фестиваль Rock am Ring, который проходит рядом с населенным пунктом Нюрбург.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, как минимум один из взятых под стражу подозревается в связях с радикальными исламистами.

Ранее один из самых известных в мире рок- фестивалей был приостановлен из-за террористической угрозы. Сейчас на его территории проводятся следственные мероприятия.

На трехдневный праздник приобрели билеты более 87 тыс. человек. На четырех сценах должны были выступить в общей сложности 85 музыкальных коллективов, в том числе такие известные группы, как die Toten Hosen, Rammstein, System Of A Down.