Глава Пентагона: США продолжат санкционное давление на КНДР

2017-06-03 05:58 | www.trend.az | 3

Соединенные Штаты продолжат оказывать дипломатическое и санкционное давление на КНДР с целью отказа Пхеньяна от ядерной программы, передает ТАСС. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис на открытии Международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог".

КНДР "продолжает оставаться одной из главных угроз для безопасности не только в регионе, но и во всем мире", - сказал шеф Пентагона.

Вашингтон, по его словам, "продолжит оказывать дипломатическое и санкционное давление на Пхеньян".

Ранее Совбез ООН единогласно одобрил принятие резолюции 2356, которая предусматривает включение в санкционный список нескольких организаций и частных лиц, которые могут быть причастны к действиям в интересах КНДР.

