Количество пострадавших в результате взрыва возросло до 32 - ОБНОВЛЕНО

2017-06-03 06:05 | www.apa.az | 2

Число пострадавших в результате взрыва в иранском Ширазе возросло до 32.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава службы скорой помощи провинции Фарс Мохоммад-Реза Али Манеш.

"Количество раненых увеличилось до 32, 15 из них госпитализированы. Состояние всех потерпевших стабильное. Причины взрыва в торговом центре пока неизвестны", — сообщил глава службы скорой помощи.

Ранее иранские СМИ сообщали, что мощный взрыв прогремел в торговом центре в городе Шираз, пострадали не менее 15 человек.

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Мощный взрыв прогремел в иранском городе Шираз, по предварительным данным, есть раненые.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, ранены не менее 15 человек. Взрыв произошел в торговом центре в 01.00.

О причине взрыва пока не сообщается, но, по некоторым данным, речь идет о взрыве газа.