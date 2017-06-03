Грузия никогд не позволит со своей территории вести пропаганду против Азербайджана - депутат

2017-06-03 07:11 | www.trend.az | 3

БАКУ/ Trend - Силы, настроенные против властей Азербайджана и Грузии, ряд зарубежных кругов и армянские СМИ, политизируя вопрос ареста Афгана Мухтарлы, незаконно перешедшего из Грузии в Азербайджан, пытаются нанести ущерб отношениям между двумя странами.

Об этом Trend сказал руководитель Рабочей группы по межпарламентским связям Милли Меджлиса (парламента) Азербайджан-Грузия Афлатун Амашов.

Амашов отметил, что Афган Мухтарлы был задержан за незаконное пересечение грузино-азербайджанской государственной границы, контрабанду и оказание сопротивления представителям власти.

«Официальные лица Грузии также сделали заявления по этому вопросу. В этих заявлениях тоже отмечается, что Мухтарлы был задержан за незаконное пересечение границы. В то же время официальный Тбилиси сообщает, что до сих пор азербайджанская сторона не обращалась с просьбой ограничить деятельность или выдать какого-либо азербайджанца. Вся распространяемая по этому поводу информация является не более, чем слухами», - сказал депутат.

По его словам, общественно-политические деятели Грузии также заявляют, что не нужно политизировать это событие.

«В целом Грузия заявляет, что не позволит какой-либо международной организации, какой-либо структуре вести со своей территории пропаганду против Азербайджана, который является ее близким соседом и стратегическим партнером. Однако армянская пресса всегда публиковала материалы с целью нанести ущерб азербайджано-грузинским отношениям, и пытается воспользоваться таким случаем и на этот раз. Руководство Грузии это хорошо знает, и никогда не позволит, чтобы Грузию использовали против Азербайджана, чтобы отношениям между двумя странами был нанесен ущерб», - сказал Амашов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев)