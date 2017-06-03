Сегодня определится победитель Лиги Чемпионов УЕФА

2017-06-03 07:30 | www.apa.az | 3

Сегодня определится победитель Лиги Чемпионов УЕФА.

Как передает АПА, финал главного клубного турнира европейского футбола пройдет в столице Уэльса.

В решающем матче Лиги чемпионов сойдутся мадридский "Реал" и туринский "Ювентус". "Реал" побеждал во всех пяти финалах Лиги чемпионов, в которых принимал участие. Всего же на счету "Реала", с учетом побед в Кубке чемпионов, 11 титулов лучшего клуба в Европе.

"Ювентус", в свою очередь, шесть раз уступал в финалах. Последний раз "Ювентус" одержал победу в главном клубном турнире Европы в 1996 году. Итальянская команда в нынешнем розыгрыше турнира еще не потерпела ни одного поражения, пропустив в общей сложности только три мяча.

Встреча команд пройдет на стадионе "Миллениуме", который является самым вместительным в мире крытым стадионом с естественным газоном (74,5 тысячи человек). Главным арбитром встречи назначен Феликс Брых из Германии. Матч начнется в 22:45 по бакинскому времени.