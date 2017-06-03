Туркменистан рассчитывает на экспортные возможности газопровода Средняя Азия-Центр

2017-06-03 08:10 | www.trend.az | 3

АШХАБАД / Trend/ - Система магистральных газопроводов САЦ (Средняя Азия-Центр) потенциально может быть задействована для осуществления поставок природного газа из Туркменистана в страны Восточной Европы и СНГ.

Об этом пишет в своем комментарии государственное агентство "Туркмен довлет хабарлары" (ТДХ) по итогам форума Энергетической хартии, состоявшегося в Ашхабаде 30-31 мая.

"В случае применения основополагающих принципов Договора к Энергетической хартии и достижения определённых договорённостей со странами- транзитёрами, система магистральных газопроводов САЦ потенциально может быть задействована для осуществления поставок природного газа из Туркменистана в страны Восточной Европы и СНГ", - сказано в информации ТДХ.

Ранее сообщалось, что российский "Газпром экспорт" официально уведомил госконцерн "Туркменгаз" о досрочном прекращении в одностороннем порядке контракта о купли-продаже газа с 1 января 2016 года.

Туркменистан транспортировал свой газ в Россию по газопроводу САЦ, построенному еще в советские времена и монополизированному ОАО "Газпром". Сделка совершалась на базе подписанного в 2003 году 25-летнего контракта.

Вплоть до 2009 года "Газпром" был крупнейшим покупателем туркменского природного газа, закупая до 40-42 миллиардов кубометров природного газа.

В тот период, Россия была заинтересована в закупках дешевого туркменского газа, так как получала значительные дивиденды, перепродавая это сырье в страны СНГ и Европы. Постепенно, начиная с 2009 года, туркменская сторона решила реализовывать природный газ по умеренным ценам мирового рынка.

В апреле того же года "Газпром экспорт" резко сократил прием туркменского природного газа, что привело, как отмечал официальный Ашхабад к взрыву газопровода САЦ и поставки туркменского газа были приостановлены, а возобновлены только в начале 2010 года, но уже в значительно меньших объемах.

Несмотря на контрактные договоренности, сначала объемы снижались до уровней 10-11 миллиардов кубометров в год в течении 5 лет, а в 2015 году годовой объем сократился в 2,5 раза и составил четыре миллиарда кубометров.

Сокращение объема закупок "Газпром" объяснил снижением спроса на российский газ в Европе и на Украине. Из-за падения экспортных цен на газ в Европу, привязанных к постоянно падающим ценам на нефть, установленная цена на туркменский газ на уровне 240 долларов за 1000 кубометров перестала устраивать российскую сторону.

В начале января 2016 года, после прекращения закупок газа со стороны России, Госконцерн "Туркменгаз" отметил свою готовность "к проведению переговоров с ООО "Газпром экспорт" по широкому комплексу вопросов, связанных с хозяйственными связями между двумя экономическими субъектами.

"...Туркменские предприятия продолжают сотрудничество с иностранными компаниями в вопросах поставок природного газа, при понимании того, что основополагающими принципами партнерства являются наличие взаимного интереса и взаимной выгоды, а, также учитывая тот факт, что эти важные компоненты взаимодействия в газовой сфере во многом зависят от финансово-экономической ситуации в мире", - говорилось в пресс-релизе "Туркменгаз".

(Автор: Гусейн Гасанов)