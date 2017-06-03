В результате взрыва в супермаркете на юге Ирана не менее 35 человек получили ранения

2017-06-03 08:57 | www.trend.az | 3

Мощный взрыв прогремел в ночь на 3 июня в здании супермаркета в южном иранском городе Шираз (около 1,5 млн жителей), передает ТАСС. Ранения получили по меньшей мере 35 человек, сообщает агентство DPA.

По его данным, строение, находившееся на оживленном бульваре, полностью уничтожено взрывом и последовавшим после него пожаром. 16 из 35 пострадавших госпитализированы с тяжелыми ранениями: они получили серьезные ожоги при пожаре.

Пострадало не только само здание магазина, но и соседние с ним помещения банка и жилые дома. Причина взрыва выясняется.