В Иране более 30 человек пострадали в результате взрыва
2017-06-03 09:20 | www.oxu.az | 2
Мощный взрыв прогремел в торговом центре иранском Ширазе. Пострадали 32 человека.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава службы скорой помощи провинции Фарс Мохоммад-Реза Али Манеш в интервью государственному телевидению.
«Количество раненых увеличилось до 32, 15 из них госпитализированы. Состояние всех потерпевших стабильное. Причины взрыва в торговом центре пока неизвестны», — сообщил глава службы скорой помощи.
Как сообщается, взрывной волной в соседних магазинах выбило стекла.
Н.О.