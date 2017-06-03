В Иране более 30 человек пострадали в результате взрыва

2017-06-03 09:20 | www.oxu.az | 2

Мощный взрыв прогремел в торговом центре иранском Ширазе. Пострадали 32 человека.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава службы скорой помощи провинции Фарс Мохоммад-Реза Али Манеш в интервью государственному телевидению.

«Количество раненых увеличилось до 32, 15 из них госпитализированы. Состояние всех потерпевших стабильное. Причины взрыва в торговом центре пока неизвестны», — сообщил глава службы скорой помощи.

Как сообщается, взрывной волной в соседних магазинах выбило стекла.

Н.О.