Сегодня определится победитель Лиги Чемпионов УЕФА

2017-06-03 09:30 | www.oxu.az | 2

Сегодня состоится финальный матч Лиги чемпионов по футболу.

Как передает Oxu.Az, финал главного клубного турнира европейского футбола пройдет в столице Уэльса.

В решающем матче Лиги чемпионов сойдутся мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». «Реал» побеждал во всех пяти финалах Лиги чемпионов, в которых принимал участие. Всего же на счету «Реала», с учетом побед в Кубке чемпионов, 11 титулов лучшего клуба в Европе.

«Ювентус», в свою очередь, шесть раз уступал в финалах. Последний раз «Ювентус» одержал победу в главном клубном турнире Европы в 1996 году. Итальянская команда в нынешнем розыгрыше турнира еще не потерпела ни одного поражения, пропустив в общей сложности только три мяча.

Встреча команд пройдет на стадионе "Миллениуме", который является самым вместительным в мире крытым стадионом с естественным газоном (74,5 тысячи человек). Главным арбитром встречи назначен Феликс Брых из Германии. Матч начнется в 22:45 по бакинскому времени.

Н.О.