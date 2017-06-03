В Баку в квартире обнаружен труп женщины

2017-06-03 09:40 | www.oxu.az | 2

В Баку в квартире обнаружен труп 55-летней женщины.

Как сообщает Oxu.Az, об этом передает АПА со ссылкой на сайт МЧС.

На горячую линию министерства поступила информация о том, что в одной из квартир в Хатаинском районе Баку женщина находится в беспомощном состоянии за закрытыми дверями.

Прибывшие на место происшествия спасатели МЧС проникли в квартиру, где обнаружили труп Пройше Рейхан Юрьевны (1962 г.р.). Труп женщины был передан по назначению.

Н.О.