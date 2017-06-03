В Баку неизвестные нанесли тяжелые ножевые ранения донерчи

2017-06-03 10:10 | www.oxu.az | 3

В Баку донерчи получил тяжелые ножевые ранения.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент зарегистрирован в Насиминском районе.

Так, в месте известном как Кольцо «3-го микрорайона» завязался спор между Октаем Гурбанали оглу Агаевым 1967 г.р., работающим донерчи, и тремя неизвестными.

В результате эти лица нанесли О. Агаеву 4 ранения в область спины и скрылись.

Раненый был помещен в больницу. Сообщается, что его состояние тяжелое.

По факту произошедшего к месту были привлечены сотрудники 20-го Отделения полиции Насиминского РУП.

Факт расследуется.

Н.О.