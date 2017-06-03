Турция и Германия обсудят присутствие немецких ВВС на базе "Инджирлик"

2017-06-03 10:07 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Во время визита в Турцию главы МИД Германии Зигмара Габриэля будет обсужден вопрос присутствия немецких ВВС на базе "Инджирлик", пишут в субботу турецкие СМИ.

Визит Габриэля состоится 5 июня.

Также стороны обсудят ряд региональных вопросов.

Ранее стало известно, что Турция за день до начала визита группы немецких депутатов на военную базу "Инджирлик" проинформировала МИД ФРГ о невозможности данной поездки. Затем канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия продолжит искать альтернативы перемещения немецкого военного контингента с базы "Инджирлик" в соседние страны.

Также сообщалось, что комментируя слова Меркель, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что возможный вывод ВВС Германии с авиабазы "Инджирлик" на юге Турции не представляет проблемы для Анкары.

Турция остается ключевой страной-членом НАТО на Ближнем Востоке. Авиабаза "Инджирлик" - одна из основных баз США и альянса в регионе. Здесь базируются самолеты стран международной коалиции во главе с США, участвующей в воздушных операциях против террористической организации "Исламское государство".

Немецкие военные специалисты задействованы в формировании экипажей для самолетов радиолокационной разведки AWACS НАТО. Берлин также оказывает поддержку действиям коалиции при помощи шести самолетов-разведчиков Tornado, которые дислоцированы на "Инджирлик". Tornado совершают разведывательные миссии в воздушном пространстве над Сирией почти ежедневно. Мандат Бундесвера в сирийской операции не предполагает участия в наземных операциях.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)

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