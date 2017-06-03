12 bin 500 personel alınacak

2017-06-03 10:19 | www.trend.az | 1

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre 12 bin 500 sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre 12 bin 500 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak.

Sözleşmeli pozisyona yerleştirme işlemleri, adayların Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanları ve tercihleri doğrultusunda ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek.

Adaylar, tercihlerini 7-13 Haziran tarihlerinde, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ve ÖSYM tarafından ilan edilecek kılavuzda yer alan kurallara göre yapacak.

Yerleştirme takvimi ve sözleşmeli pozisyonlara ilişkin detaylı bilgilere "www.osym.gov.tr web" adresinden erişilebilecek.