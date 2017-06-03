КНДР заявила о неспособности США перехватить ракеты страны

2017-06-03 10:40 | www.oxu.az | 3

Северная Корея назвала «ошибкой» США попытку перехватить баллистическую ракету страны, и заявила, что «это невозможно».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает «Ренхап».

Отмечается, что Пхеньян назвал испытания США «провокацией».

«Такой рискованный шаг — это знак, что их подготовка к развязыванию ядерной войны перешла в финальную фазу», — сказал представитель вооруженных сил КНДР.

Н.О.