Центр инноваций и предпринимательства Barama теперь и в Гяндже (ФОТО)

2017-06-03 10:47 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Гяндже состоялось открытие центра инноваций и предпринимательства Barama ООО Azercell Telekom. Главная цель центра, который будет действовать при Азербайджанском технологическом университете и поддержке PASHA Bank, заключается в оказании поддержки реализации инновационных идей молодежи, организации интересных встреч, тренингов и семинаров на тему стартапа.

Центр также будет содействовать созданию различных проектов и обеспечению условий для студентов, обучающихся в университете, для их представления в центр Barama.

По словам руководителя центра инноваций и предпринимательства Barama Имрана Багирова, центр, открытый в Гяндже, будет служить развитию знаний и навыков студентов. "Центр инноваций и предпринимательства Barama постоянно реализовывал проекты, направленные на развитие молодежи, и в настоящее время продолжает эту деятельность. Подписаны меморандумы о сотрудничестве с учебными заведениями нашей страны, также в распоряжение студентов передан медиа-центр в БГУ", - сказал он.

Для информации отметим, что центр инноваций и предпринимательства Barama Azercell Telekom является проектом, созданным в 2009 году компанией Azercell с целью поддержки предпринимательства в Азербайджане. В основном, Barama, поддерживая новые начинания - стартапы и проекты, действующие в области информационных технологий, способствует их превращению в полноценные компании. За восемь лет своей деятельности центр Barama добился значительных успехов. Так, в центре было запущено более 30 проектов, 20 из которых были успешно завершены, и созданы четыре успешные компании, действующие в настоящее время. Начиная с 2014 года, центр Barama, перейдя на более высокий уровень деятельности, сформировался, как профессиональный бизнес-инкубатор и был представлен общественности под названием центр инноваций и предпринимательства.

Лидер в сфере мобильной связи Азербайджана и крупнейший инвестор ненефтяного сектора, ООО Azercell Telecom было основано в 1996 году. Сеть компании, на долю которой приходятся 48 процентов мобильного рынка страны, охватывает 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 миллиона человек выбирают в качестве оператора Azercell. Мобильный оператор Azercell внедрил в Азербайджане ряд инновационных технологий и концепций: GSM-технологии, систему предоплаченных мобильных услуг, 24/7 Телефонный центр, абонентскую службу онлайн, GPRS/EDGE (мобильный интернет), M2M, MobilBank, концепцию офисов Azercell Express, представляющих три службы в одной точке, мобильную электронную услугу "АСАН Имза" и др. В 2012 году компания Azercell представила сеть четвертого поколения LTE. Согласно результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследования в сфере качества мобильной связи, а также международных систем Opensignal и Testmy.net, измеряющих сетевое качество радиосигналов, сеть компании Azercell среди операторов мобильной связи Азербайджана по многим параметрам продемонстрировала самые высокие показатели.