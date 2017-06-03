Аресты в Германии по делу о подготовке теракта на рок-фестивале

2017-06-03 11:00 | www.oxu.az | 3

Полиция федеральной земли Рейнланд-Пфальц в Германии задержала двоих работников известного рок-фестиваля Rock am Ring в городе Нюрбурге.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, их подозревают в подготовке теракта.

По информации газеты Bild,, мужчины из фирмы-субподрядчика могли заложить на территории, где проводится шоу, некий предмет. Один из них является мусульманином-салафитом, отмечает издание.

Ранее полиция эвакуировала с ежегодного фестиваля Rock am Ring всех зрителей из-за высокого риска террористической угрозы. Шоу, на которое было продано до 90 тысяч билетов, было официально приостановлено. Организаторы пояснили, что оно не возобновится до тех пор, пока власти не дадут соответствующее разрешение. Предположительно фестиваль продолжится в воскресенье, 4 июня.

Н.О.