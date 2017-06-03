В Азербайджане размер штрафа для компаний-нарушителей будет зависеть от их годового оборота

2017-06-03 11:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане размер штрафа для компаний, нарушивших закон, будет варьировать в зависимости от их годового оборота.

Это отражено в Плане мероприятий в связи с повышением благоприятности бизнес-среды в республике, утвержденным накануне Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Согласно Плану, дифференциация штрафов будет предусмотрена Кодексом по конкурентоспособности, который планируется принять в 2017 году. Принятие Кодекса также позволит бороться с картельными соглашениями, проводить соответствующие расследования и усовершенствовать механизм привлечения к ответственности за объединение компаний, направленное на установление монополии.

Как отмечается, кодекс будет составлен в соответствии с европейским законодательством. Для повышения уровня конкурентоспособности в стране планируется также повысить полномочия и права комиссии, рассматривающей факты, связанные с нарушением законодательства по конкурентоспособности.

Во время проверок предпринимателей по фактам нарушения антимонопольного законодательства будут предотвращаться случаи, когда бизнесменов заранее предупреждают о подобных проверках.

(Автор: Азад Гасанли)

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