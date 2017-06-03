Трамп разъяснил причину выхода из соглашения по климату

2017-06-03 11:10 | www.oxu.az | 3

Президент США заявил, что решение о выходе из Парижского соглашения о климате продиктовано заботой об американцах, соглашение привело бы к потере рабочих мест, неоправданным юридическим рискам, потере суверенитета США и экономическому ущербу, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Это моя ответственность перед американцами. Парижское соглашение подорвало бы нашу экономику, зажало бы в тиски наших рабочих, ослабило бы наш суверенитет, наложило бы недопустимые юридические риски и привело бы к систематическому экономическому ущербу», — написал Трамп в своем Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп озвучил решение выйти из соглашения, так как оно было «крайне нечестным» по отношению к США и могло нанести ущерб их экономическим интересам, обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай. Вместо Парижского президент предложил заключить новое соглашение, которое, по его словам, будет более справедливым по отношению к первой экономике мира.

Н.О.