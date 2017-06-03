Президент распорядился улучшить бизнес-среду

2017-06-03 11:20 | www.oxu.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил план мероприятий по повышению бизнес-среды и улучшению позиций страны в международных рейтингах.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс-Азербайджан, план опубликован на официальном сайте главы государства.

В целом, план предусматривает проведение мероприятий по 18 направлениям: развитие финансовых рынков и доступа к кредитам; эффективное управление и макроэкономические показатели; рынок труда; улучшение инфраструктуры; исполнение контрактов, решение спорных вопросов, улучшение системы закрытия предприятий и банкротства, реформ в судебной системе; защиты прав инвесторов и улучшение корпоративного управления; внешняя торговля и торговые тарифы; налоги и отчетность; развитие человеческого капитала; развитие технологий и инноваций; развитие приграничной торговли; развитие системы здравоохранения; эффективность продовольственных рынков и конкуренция; облегчение процесса подключения к энергосистеме; выдача разрешений на строительство; борьба с коррупцией и повышение прозрачности; регистрация недвижимости; расходы на борьбу с преступностью.

Большинство мероприятий, указанных в плане рассчитаны на 2017-2018гг, отдельные меры должны быть реализованы к 2021 году.

Согласно плану, в 2017-2020гг планируется проведение мероприятий по повышению капитализации банковского сектора Азербайджана и обеспечению ликвидности, проведение реформ в вопросах прекращения деятельности компаний и их банкротства, активного развития лизинга и альтернативных финансовых инструментов, создание благоприятной среды для эмитентов и инвесторов, повышение активности на межбанковском денежном рынке, создание Гарантийного фонда по кредитам для малых и средних предприятий (МСП).

Кроме этого, в 2017 году власти Азербайджана планирует шаги по дальнейшей бюджетной консолидации, сдерживания инфляции и проведение мер по ограничению денежной базы, дальнейшей либерализации валютного режима, к 2019 году завершить подготовку стратегии управления госдолгом, к 2021 году создать среднесрочные рамки расходов.

Помимо этого, правительство планирует к 2019 году завершить процесс применения смарт-счетчиков в системе энергоснабжения, упрощения процедур декларирования товаров и транспортных средств, к 2018 году применить систему электронного обращения за возвратом излишне перечисленных налогов, пеня и финансовых санкций, сокращения времени на проведение налоговых проверок, в том числе по налогу на прибыль до двух недель.

Н.О.