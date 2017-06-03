Успешный визит главы МИД Азербайджана серьезно подорвал позиции армянской диаспоры в Латинской Америке

2017-06-03 11:18 | www.trend.az | 3

Эльмира Таривердиева

Армянская диаспора, как спрут опутавшая мир своими вездесущими щупальцами, в последнее время терпит одно поражение за другим на казалось бы самых знакомых и проверенных территориях. Одной из тенденций последних лет стали перманентные проигрыши некогда очень влиятельной армянской диаспоры Латинской Америки на своем же поле.

Последний визит министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова в Колумбию и Коста-Рику и прозвучавшие там заявления подтвердили тезис о том, что честная дипломатическая игра всегда имеет больше шансов на успех, чем подковерные интриги. Как только сменяется политический вектор или приходят к власти новые люди, все наработанные армянским лобби ресурсы, не подкрепленные фактами и правдой, рассыпаются в пепел (которым, к примеру, сегодня так рьяно посыпает голову армянское лобби США).

Но вернемся к визиту министра Мамедъярова в две латиноамериканские страны. Во время встречи с главой МИД президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос Кальдерон подчеркнул, что Азербайджан - самое сильное государство в регионе.

Во время встречи стороны также выразили удовлетворение высоким уровнем дружественных отношений между странами, отметили большие перспективы для развития сотрудничества, обсудили вопросы сотрудничества в политической, экономической и энергетической сферах.

Также глава МИД Азербайджана проинформировал президента Колумбии о переговорном процессе по нагорно-карабахскому конфликту.

Во время официального визита в Коста-Рику Мамедъяров встретился со своим коллегой Мануэлем Гонсалесом Сансом, с которым подписал совместное заявление, содержащее очень четкую позицию по Нагорному Карабаху.

В заявлении, в частности, отмечается поддержка суверенитета и территориальной целостности государств и важность выполнения резолюций ООН по выводу армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана.

Кстати, это далеко не первый дипломатический успех Азербайджана в регионе Латинской Америки. Еще в 2012 году в Сенате Колумбии был принят документ об оккупации азербайджанских территорий.

В документе резня, устроенная армянскими военными в Ходжалы, расценена как геноцид. В приложении к документу были изложены факты агрессии Армении против Азербайджана, позиция Азербайджана, отмечено, что Нагорный Карабах и семь прилегающих районов находятся под армянской оккупацией, около одного миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами, а также осуждается насилие против населения, нарушение прав человека.

Тогда же Сенат и Национальная ассамблея Мексики так же признали события в Ходжалы геноцидом и призвали к освобождению оккупированных территорий Азербайджана. А также одна из площадей мексиканской столицы стала называться Ходжалы.

Это было первым, но далеко не последним ударом по позициям в Латинской Америке армянской диаспоры, которая когда-то была достаточно влиятельным политическим субъектом на политической арене. Одной из самых сильных организаций в регионе является Армянский Национальный Совет Южной Америки, который объединяет и координирует работу ведущих армянских организаций Аргентины, Бразилии, Уругвая, Венесуэлы, Чили, Боливии и Колумбии. Именно результатом его деятельности стало то, что мифический т.н. «геноцид армян» был впервые в мире признан именно в одной из стран Латинской Америки - в Уругвае. Кроме того, осуждающие т.н. «геноцид армян» резолюции и законы приняты в Аргентине, Венесуэле, Чили.

Тем больнее сегодня осознавать мировому армянству, что и в Латинской, и в Северной Америке позиции армянского лобби ослабли на фоне постоянных дипломатических успехов Азербайджана. Видимо, пора задуматься о правдивости мирового фольклора, который гласит, что правда побеждает всегда, какой бы путь ей не пришлось пройти.

Эльмира Таривердиева, глава Русской службы новостей Trend