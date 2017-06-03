Автомобиль влетел в пешеходов в США - ВИДЕО

2017-06-03 11:30 | www.oxu.az | 3

В Сети появилось видео момента наезда автомобиля на пешеходов в американском Коннектикуте. В результате ЧП пострадали 3 человек - женщина и два мальчика, передает Oxu.Az со ссылкой на ren.tv.

Инцидент произошел у одного из ресторанов в городе Бриджпорте.

На кадрах видно, как водитель буквально сметает своих жертв и врезается в стену.

Водитель автомобиля, 34-летний мужчина, также пострадал. Он был арестован и сразу же госпитализирован.

Н.О.