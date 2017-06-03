ВС Армении нарушили режим прекращения огня 112 раз за сутки

2017-06-03 11:27 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя 82-миллиметровый миномет (1 снаряд), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 112 раз, сообщает в субботу министерство обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского, на безымянных высотах и в селе Паравакар Иджеванского, в селе Чинари Бердского и на безымянных высотах на территории Красносельского районов Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Джафарли Газахского, Кохнегышлаг Агстафинского, Коханеби Товузского и на безымянных высотах на территории Гедабекского районов.

Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гекарх, Чилябюрт Тертерского, Джевахирли, Сарыджанлы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского, Куропаткино Ходжавенского районов, Ашагы Вейселли, Гарвенд, Гараханбейли, Горган, Горадиз Физулинского и Нюзгяр Джебраильского районов, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.