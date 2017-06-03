Министр: «Договоренности позволят поддержать цены на нефть лишь в краткосрочной перспективе»

2017-06-03 14:08 | www.apa.az | 4

Договоренности между странами ОПЕК и неОПЕК по продлению ограничений на добычу нефти позволят снижать запасы и поддерживать цены на нефть, но лишь в краткосрочной перспективе.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на Интерфакс, так считает глава Минэкономразвития России Максим Орешкин. «Что очень важно - это соглашение позволяет стабилизировать ситуацию на рынке с точки зрения сокращения запасов. Сейчас мы входим, уже вошли в период высокого спроса в течение года. Запасы будут сокращаться и нормализовываться быстрей. Можно ли говорить о том, что это позволит долгосрочные цены на нефть держать? Нет. На самом деле те банки, которые занимаются хеджированием производителей на 2-3 года вперед, берут на себя очень серьезные риски. Я бы на их месте был гораздо более аккуратнее, они уже один раз обожглись, могут опять этот риск получить», - считает М.Орешкин.

При этом министр отметил, что российской экономике все равно, какая будет цена на нефть: «Мы всю макроэкономическую политику выстраиваем сейчас от 40 долларов за баррель».