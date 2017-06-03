Названа причина возникновения проблемы при звонках с мессенджеров

2017-06-03 17:17 | www.apa.az | 4

В поступившем АПА-Экономикс заявлении структуры говорится: «Применение ограничений в телекоммуникационных услугах («Skype», «Viber», «Watsapp» и др.), оказываемых посредством сети интернет, как составная часть мер безопасности во время IV Игр Исламской Солидарности создало определенные сложности онлайн пользования коммуникационными программами для совершения обычных и видео звонков. В этот период наряду со многими профилактическими мероприятиями были проведены работы по обновлению сети. В настоящий момент работа по техническому обновлению завершена. Граждане могу воспользоваться этими коммуникационными программами для совершения местных и международных звонков».