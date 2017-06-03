Руководители региональных отделений ВАК обратились к президенту России

2017-06-03 17:56 | www.apa.az | 3

Как сообщает московский корреспондент АПА, в обращении говорится:



«Вся деятельность Конгресса с первых дней направлена на содействие укреплению гражданского мира и межнационального согласия в России. Практически во всех регионах России мы фактически возродили утерянные в начале 90-х годов ХХ столетия, в период распада СССР, ценности национального единства, дружбы и братства между народами, проживающими в регионах. Региональные организации оказывают содействия в расширение площадки взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджанской Республикой и регионами Российской Федерации, проводят большую работу по оказанию содействия интеграции выходцев из Азербайджана в культурное и правовое поле России».



Также в обращении отмечается и то, что ликвидация Всероссийского Азербайджанского Конгресса может привести к тому, что различные деструктивные силы и организации сомнительного характера могут привлечь наших соотечественников на свою сторону с вытекающими из этого тяжелыми негативными последствиями: «Мы, учитывая важную роль и активное участие Общероссийской общественной организации «Всероссийский Азербайджанский Конгресс» в решении многих крупных политических, социально-экономических, культурно-просветительских и других вопросов, касающихся будущего развития азербайджанской диаспоры в России, просим высшее руководство страны отнестись с пониманием к сложившейся ситуации по поводу решения, принятого Верховным судом России о ликвидации ВАК. Выражаем надежду, что высшие судебные инстанции России с должным вниманием отнесутся к нашим доводам и обеспокоенности и вынесут положительное решение, способствующее дальнейшей, успешной деятельности на благо двух стран и братских народов».