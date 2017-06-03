Обнародована повестка летней сессии ПАСЕ

2017-06-03 11:40 | www.oxu.az | 3

Обнародована повестка очередной летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на пресс-службу Ассамблеи, очередная пленарная сессия ПАСЕ состоится в Страсбурге с 26 по 30 июня.

В ходе сессии перед депутатами ПАСЕ выступят генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, премьер-министр Черногории Душко Маркович, премьер-министр Молдовы Павел Филип, министр иностранных дел председательствующей в Комитете министров СЕ Чехии Любомир Заоралек.

Участники сессии обсудят такие вопросы, как ситуация в Беларуси, кризис с мигрантами и беженцами в Европе и др.

Азербайджанская делегация также примет участие в работе сессии ПАСЕ.

Н.О.