В Баку прошла международная конференция, посвященная 90-летнему юбилею академика Мирмамеда Джавадзаде (ФОТО)

2017-06-03 13:20 | www.trend.az | 3

БАКУ / Trend/ - В субботу в Баку прошла международная конференция, посвященная 90-летнему юбилею академика Мирмамеда Джавадзаде.

Президент Азербайджанской ассоциации урологов Самир Джавадзаде отметил, что новая история Азербайджана началась именно с великого лидера Гейдара Алиева.

«Темы, которые будут обсуждены на конференции, очень важны для урологии. Для развития азербайджанской урологии должны быть предприняты важные шаги. Для этого очень важно совместное сотрудничество», - сказал он.

Выступая на мероприятии, директор Российского института урологии и инвазивной радиологии Олег Аполихин сказал, что был в Баку 30 лет назад.

«Баку очень изменился за это время. Баку всегда был теплым, многонациональным городом. И за прошедшее время этого тепла стало еще больше», - сказал он.

Расценив присвоение имени Мирмамеда Джавадзаде урологической клинике в Баку как высокую оценку, данную его деятельности, Аполихин отметил, что Джавадзаде был специалистом высокого уровня, и его деятельность может быть примером для молодых врачей.

Он добавил, что сотрудничество между двумя странами в сфере урологии должно быть продолжено.

«Связи между нашими странами должны быть продолжены и в сфере здравоохранения. Эти связи создали наши ученые, которые были создателями прекрасных школ. Мы должны продолжить эти связи», - сказал Аполихин.

Как отметил, выступая на мероприятии, представитель российского Научно-исследовательского онкологического центра Всеволод Матвеев, между Россией и Азербайджаном существуют связи высокого уровня в сфере урологии, и это сотрудничество продолжается десятки лет.

«Основу этого сотрудничества заложили такие специалисты, как Джавадзаде. Эти люди – лидеры в сфере урологии, и сыграли важную роль в ее развитии», - сказал Матвеев.

Урология и нефрология - одни из самых молодых сфер науки, сказал заведующий отделением гемодиализа Республиканской клинической урологической больницы имени М.Джавадзаде Фариз Бабаев.

По его словам, раньше проблемами урологии занимались общие хирурги.

Бабаев подчеркнул, что впервые проблемами урологии в Азербайджане занялся академик Мирасадулла Миргасымов. «Не случайно, что первым учителем Джавадзаде также был Миргасымов», - сказал он.

Бабаев сказал, что имя Мирмамеда Джавадзаде, способствовавшего применению многих новшеств в сфере урологии, связано также с первым гемодиализом в Азербайджане. «Впервые в Закавказье с его участием была проведена операция по трансплантации почки, чем была заложена основа трансплантологии в Азербайджане. Он заложил основу нового направления в урологии. Мирмамед Джавадзаде, назначенный в 1974 году ректором Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей им. Азиза Алиева, и до конца жизни руководивший этим институтом, в течение 45 лет внес достойный вклад в дело подготовки и совершенствования медицинских кадров. Деятельность академика всегда высоко оценивалась государством», - сказал он.

До начала конференции ее участники посетили в Аллее почетного захоронения могилы общенационального лидера Гейдара Алиева, академика Зарифы Алиевой и академика Мирмамеда Джавадзаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)