Завтра в Баку будет до 30 градусов тепла

2017-06-03 13:26 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в воскресенье ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, днем преимущественно без осадков, сообщили Trend в субботу в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Утром в некоторых местах полуострова возможен кратковременный дождь, ветер северный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-20, днем - 25-30, в Баку ночью – 18-20, днем - 28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление - 763 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 55-60 процентов.

Днем в некоторых районах страны возможны кратковременные грозовые дожди. Утром местами туман, ветер восточный.

Ночью - 15-20, днем - 28-33, в горах ночью - 7-12, днем - 16-21 градус тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)