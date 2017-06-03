Üzerinde her canın hakkı var

2017-06-03 11:48 | www.trend.az | 1

Bizden kaynaklanan sorunlar üzerinde durmalıyız. Düşünsel sorunlarımızı çözmeliyiz, dinle hayat, akılla vahiy arasında o muhteşem medeniyetimizin kurduğu büyük ilişkiyi yeniden kurarak meydan okumalara nasıl cevap vereceğimiz üzerinde düşünmeliyiz." dedi.

Görmez'in ev sahipliğinde Bilkent Otel'de düzenlenen geleneksel iftar programına, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ile 37 İslam ülkesinin büyükelçileri ve diplomatik misyon temsilcileri katıldı.

Görmez, iftar sonrası yaptığı konuşmaya, davete katılan büyükelçileri Arapça selamlayarak başladı.

Geçen yıl iftar yemeğinde yaptığı konuşmayı hatırlatan Görmez, İslam dünyasında yaşanan acıların sadece "şiddet", "terör" başlığı altında ve sadece "mezhep çatışması", "farklı düşüncelerin çatışması" ve "Arap baharından sonra meydana gelen karışıklıklar" olarak da değerlendirilemeyeceğini söyledi.

"BÜYÜK ACILARIN ASIL SEBEBİ MEDENİYET BUNALIMI"

İşin kökenine inildiğinde yaşanılan büyük acıların asıl sebebinin "medeniyet bunalımı" olduğuna işaret eden Görmez, ilim, hikmet ve marifetle konu üzerinde durulması gerektiğini bildirdi.

Görmez, şöyle devam etti:

"Ülkelerimizdeki bütün bilim, ilim adamları, dini müesseseler bir araya gelerek en büyük gücümüz ve kudretimiz olan ilim, hikmet ve marifet gücünden hareketle bu bunalımı, bu medeniyet krizini nasıl aşmamız gerektiği üzerinde durmamız gerekiyor. Yaşadığımız acıları sadece başkalarını suçlayarak, tedavi edemeyiz. Bizden kaynaklanan sorunlar üzerinde durmalıyız. Düşünsel sorunlarımızı çözmeliyiz, dinle hayat, akılla vahiy arasında o muhteşem medeniyetimizin kurduğu büyük ilişkiyi yeniden kurarak meydan okumalara nasıl cevap vereceğimiz üzerinde düşünmeliyiz."

"TARİHİMİZDEKİ BÜYÜK MİRASI GÜNCELLEYEREK BÜGÜNÜMÜZE TAŞIYAMADIK"

Müslümanlar olarak 3 büyük kusurlarının olduğunu dile getiren Görmez, "Müslümanlar olarak tarihimizdeki büyük mirası güncelleyerek bugünümüze taşıyamadık." dedi.

Görmez, "Bu yüzyılın başında karşı karşıya kaldığımız meydan okumalara, ilim ve hikmetle cevap veremedik. Şimdi bizi kuşatan sorunlar, başka sorunları, başka meydan okumaları beraberinde getirdi. Bütün bu meydan okumalara biz, ancak ilim ve hikmetle karşılık verebiliriz. Medeniyetimizin bize kazandırdığı yüce değerlerle ancak karşılık verebiliriz." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak kaybedilen kardeşlikleri son 10 yılda yeniden bulmaya ve yeniden kurmaya çalıştıklarını anlatan Görmez, Afrika'da, Latin Amerika'da, Pasifik Asya'nın en ücra köşelerindeki Müslümanlarla tanışmanın ve kaybedilen kardeşliği yeniden kurmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Görmez, büyükelçilere bu kardeşliklerin yeniden kurulmasına öncülük yaptıkları için teşekkürlerini iletti.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, bu yılın ramazan temasının, "Üzerinde her canın hakkı var." olduğunu hatırlatan Görmez, hak duyarlılığının gündeme getirilerek camilerde, hutbelerde, televizyon programlarında bu konu üzerinde durmaya çalıştıklarını belirtti.

Görmez, davetlerine teşriflerinden dolayı konuklara teşekkür etti.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Faig Bağırov da Diyanet İşleri Başkanlığının Türkiye'nin en eski kurumlarından biri olduğuna dikkati çekerek kurumun sadece Türkiye'de değil aynı zamanda dünyada da en güvenilen saygın kurumlardan biri olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin, Müslüman bir ülkenin aynı zamanda demokratik bir ülke olabileceğini ortaya koyduğuna işaret eden Bağırov, "Türkiye birçok Müslüman ülke için model bir ülkedir." değerlendirmesini yaptı.