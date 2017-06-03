Google Chrome начнет блокировать назойливую рекламу

2017-06-03 12:00 | www.oxu.az | 3

В своем блоге корпорация сообщила, что предоставит владельцам сайтов инструмент Ad Experience Reports, который поможет им понять, какая реклама считается приемлемой и как разрешить проблемы с рекламой, которая не соответствует стандартам.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет BBC.

Стандарты качества рекламы будет определять «Коалиция за лучшую рекламу», в которую вошли Google, Facebook, News Corp, Interactive Advertising Bureau (IAB), Procter & Gamble и другие компании.

Неприемлемой, в частности, будет считаться реклама в виде всплывающих окон, автоматически включающиеся видеоролики и рекламные объявления с обратным отсчетом времени.

Н.О.