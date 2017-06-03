В Баку 49-летний мужчина совершил суицид, порезав вену

2017-06-03 12:10 | www.oxu.az | 3

В Баку 49-летний мужчина совершил суицид.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в поселке Локбатан Гарадагского района столицы.

Так, житель поселка Азер Абдуллаев 1968 г.р. в своем доме порезал вену в области шеи.

Близкие доставили его в больницу, однако А. Абдуллаев скончался от потери крови.

По факту в Гарадагском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса, выясняются причины самоубийства.

Н.О.