В Турции ожидается формирование нового Кабинета министров

2017-06-03 13:44 | www.trend.az | 3

Одним из первых ожидаемых шагов после перехода на президентскую форму правления в Турции было формирование нового Кабинета министров.

Ожидается, что это произойдет уже в ближайшие дни, и в состав Кабинета войдут шесть новых министров.

Основной причиной формирования нового Кабмина в Турции является борьба с движением Фетхуллаха Гюлена.

Оппозиция Турции неоднократно критиковала Партию справедливости и развития (ПСР) в связи с тем, что в рядах правящей партии есть тайные сторонники Гюлена. К примеру, две недели назад глава турецкой Народно-республиканской партии (CHP) Кемал Кылычдароглу сказал, что «не может быть, чтобы сторонники Гюлена были среди всех слоев населения, но их не было бы в рядах ПСР».

Не исключается, что именно после формирования нового Кабинета в Турции начнется новая волна рейдов против сторонников Гюлена.

Но, как ожидается, на сей раз это коснется и ряда бывших министров.

В Турции также не исключают, что другой причиной формирования нового Кабинета является референдум, по итогом которого за поправки в конституцию проголосовали всего 51,4 процента избирателей.

"Этот показатель не удовлетворил президента Эрдогана, который ожидал, как минимум, 60 процентов голосов избирателей, и он считает, что правительство не смогло заслужить положительной оценки народа», - полагают в Турции.

В ПСР полагают что президент Эрдоган уже провел обсуждения по вопросу формирования нового Кабинета с экс-вице-премьером Али Бабаджаном.

Али Бабаджан был одной из ключевых фигур турецкой политики, считается «отцом турецкой экономики», и обсуждение формирования нового Кабинета именно с ним говорит о том, что основной задачей Кабмина будет решение экономических проблем и развитие экономики страны, что в настоящее время является одним из приоритетов Турции.

Руфиз Хафизоглу, обозреватель Trend

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