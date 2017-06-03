Турция готова транспортировать туркменский газ на европейские рынки – посол

2017-06-03 13:47 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Турция готова транспортировать туркменский газ на европейские рынки, сказал посол этой страны в Туркменистане Мустафа Капуджу, пишут в субботу турецкие СМИ.

По словам Капуджу, выход туркменского газа на энергетические рынки Европы поспособствует диверсификации источников.

Турция также поддерживает строительство газопровода ТАПИ (наземного трубопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия), сказал он.

«Газопровод ТАПИ является важным проектом для региона и откроет новые рынки для туркменского газа», - сказал посол.

Оптимальным вариантом для доставки энергоресурсов из Туркменистана, который занимает четвертое место в мире по запасам газа, на европейский рынок считается проект Транскаспийского газопровода. Трубопровод предполагается проложить по дну Каспийского моря к берегам Азербайджана. Далее по существующей инфраструктуре туркменские углеводороды могут попасть в Турцию, которая граничит с европейскими странами.

Транскаспийский трубопровод может быть реализован в рамках крупного проекта "Южный газовый коридор", который предполагает поставки газа из Каспийского региона, в частности азербайджанского газа, в Европу.

Переговоры по Транскаспийскому газопроводу между ЕС, Азербайджаном и Туркменистаном начались в сентябре 2011 года.

Строительство туркменского участка газопровода ТАПИ протяженностью 214 километров началось в декабре 2015 года. В настоящее время строительные работы на участке ведутся в соответствии с графиком. Являясь лидером консорциума TAPI Pipeline Company Limited, госконцерн "Туркменгаз" закрепил за собой контрольный пакет акций. В консорциум также входят Афганская газовая корпорация, пакистанская Inter State Gas Systems (Private) Limited и индийская GAIL.

Общая протяженность трубопровода мощностью 33 миллиарда кубометров газа в год составит 1814 километров, в том числе 774 километра - по территории Афганистана, 826 километров - Пакистана до населенного пункта Фазилка на границе с Индией. Газопровод ТАПИ будет экспортировать топливо с газового месторождения Галкыныш в Туркменистане, второго крупнейшего в мире.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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